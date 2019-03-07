РИАМО - 7 мар. Жители Подмосковья теперь могут получить информацию о расположении пунктов раздельного сбора мусора, приема вторсырья и опасных отходов на специальной интерактивной карте, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«Интерактивная карта была создана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В ее разработке приняли участие министерство ЖКХ и министерство экологии Московской области, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также областная Ассоциация председателей советов многоквартирных домов», – сказал Пестов.

Карта размещена по адресу. На ней уже отмечено свыше 10 тысяч площадок с раздельным сбором мусора, расположенных на территории Подмосковья.

«Этот список будет пополняться. Помимо расположения площадки, на карте также указаны данные регионального оператора, ответственного за вывоз мусора – телефон его горячей линии, аккаунты в социальных сетях», – подчеркнул вице-губернатор.

Отдельно на данной интерактивной карте обозначены пункты приема вторичного сырья – уже нанесено 70 точек с контактными данными, информация будет пополняться. Это пункты, где принимают бытовую электронику, оргтехнику, металлолом, крупные объемы макулатуры и другое вторсырье.

Также на карте отмечены расположенные в Подмосковье пункты приема опасных отходов – свыше 250 адресов. Там принимают предметы, которые нельзя выбрасывать в обычные контейнеры – ртутные термометры, батарейки, аккумуляторы и энергосберегающие лампы.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья могут на сайтах администраций муниципалитетов.