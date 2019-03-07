РИАМО – 7 мар. Московский культурный форум состоится 22-25 марта, в этом году посетители смогут пообщаться актерами Евгением Мироновым, Чулпан Хаматовой, артистом балета Сергеем Полуниным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По традиции готовим две программы: для профессионалов и всех желающих. Что будет интересно широкой публике? Конечно, встречи с любимыми артистами», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр уточнил, что в этот раз на мероприятии можно встретить актеров Чулпан Хаматову, Ингеборгу Дапкунайте, Евгения Миронова, артиста балета Сергея Полунина.

В 2018 году за все дни работы Московского культурного форума его посетили порядка 70 тысяч человек. Тогда гостями мероприятия стали художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков, актриса и директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьев, генеральный директор государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.