РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 мар. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поздравил жительниц подмосковного Подольска с Международным женским днем и пожелал здоровья и счастья, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Дорогие женщины! Для меня огромная честь и радость поздравить вас с замечательным весенним праздником – 8 Марта! Международный женский день – еще один отличный повод сказать вам самые искренние и добрые слова, выразить наше восхищение и поблагодарить за то, что вы есть! Благодаря вашим заслугам наши дети растут здоровыми и счастливыми, мужчины совершают новые победы, в обществе случаются добрые перемены – мир становится светлее и прекраснее», – говорится в поздравлении.

Фетисов пожелал жительницам городского округа доброго здоровья, счастья, любви, вдохновения и улыбок.