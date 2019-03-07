РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 мар. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров поздравил жительниц муниципалитета с наступающим Международным женским днем, торжественное мероприятие в преддверии 8 Марта прошло во Дворце культуры «Балашиха», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На празднике, посвященному Международному женскому дню, собралось 650 женщин – представительницы сфер здравоохранения, культуры, спорта и образования, силовых структур, сотрудницы предприятий Балашихи.

«Восьмое марта – особый день, женский праздник. Это для нас еще один повод сказать вам огромные слова благодарности. Сказать вам, как мы вас любим и ценим. Все то, о чем мы говорим на наших отчетах, лежит на ваших хрупких плечах – это сфера образования, здравоохранения, безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство и строительство», – сказал Юров.

Он отметил, что при этом женщины находят время и силы для того, чтобы приходить домой и нести на себе бремя домашнего очага, вдохновлять мужчин двигаться дальше.

От имени председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова женщин Балашихи поздравил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, а также председатель совета депутатов горокруга Геннадий Попов.

Всем женщинам на мероприятии подарили букеты тюльпанов. Для них выступили солисты Московской областной филармонии.