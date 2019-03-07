РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 мар. Жителей подмосковного Подольска, которые обладают информацией о местах хранения и сбыта наркотиков, просят сообщать о подобных случаях в полицию, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, а также консультации и оказания квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых в период с 11 по 22 марта на территории обслуживания УМВД России по Подольску проводится II этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», – говорится в сообщении.

Жителей городского округа просят при владении какой-либо информацией о хранении и сбыте наркотических средств, а также содержании наркопритона и так далее сообщить по телефонам: 8(496)763-02-63 (дежурная часть УМВД России по горокругу Подольск), 8(495)609-49-52 («Телефон доверия» ГУ МВД России по Московской области).