РИАМО - 7 мар. В Санкт-Петербурге задержаны двое мужчин, которых подозревают в совершении в подмосковном Красногорске заказного убийства подполковника юстиции Евгении Шишкиной, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Неизвестные расстреляли старшего следователя полиции по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгению Шишкину утром 10 октября 2018 года в поселке Архангельское в Красногорске. Покушение произошло недалеко от многоэтажного дома №31, где она проживала. Пуля попала женщине в шею, подполковник скончалась на месте. Она вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями, мошенничеством и оборотом наркотиков.

«По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения, а посредником – 17-летний житель Санкт-Петербурга. В настоящее время с ними проводятся следственные действия, направленные на получение значимой для следствия информации. После этого будет решаться вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения задержанным», – говорится в сообщении.

Мужчины подозреваются в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование и незаконный оборот оружия (статья 295 УК РФ, статья 222 УК РФ).

«Следственным комитетом России во взаимодействии с оперативными подразделениями продолжается активная работа по установлению заказчиков этого преступления, а также иных причастных к нему лиц», – заключается в материале.

По данным СМИ, это было не первое покушение на Шишкину. Ранее неизвестные сожгли ее автомобиль – тогда женщине удалось спастись. По одной из основных версий, убийство сотрудницы МВД связано с ее профессиональной деятельностью.