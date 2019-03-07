РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 мар. Более 70 новых дорожных знаков со стойками установили в подмосковной Балашихе с начала 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Дорожные знаки – это основа безопасности движения. С начала 2019 года компания-подрядчик установила более 70 новых знаков со стойками. Кроме того, ведется активная работа по замене знаков, некоторые из которых были испорчены – погнуты или разрисованы», – сказал начальник управления транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Владимир Головин.

Он добавил, что всего за это время было заменено более 230 дорожных знаков по всей Балашихе.

Начальник участка установки дорожных знаков компании-подрядчика Евгений Сидашов рассказал, что замена знака длится порядка 20-30 минут.

«В земле рабочие пробивают отверстие отбойным молотком и в яму глубиной 0,8 метра устанавливают 5-метровую трубу со знаками, обкладывают ее камнями и закапывают», - пояснил Сидашов.

Бригада рабочих в день совершает 15-17 выездов по замене дорожных знаков в разные микрорайоны Балашихи.

Информация о повреждениях дорожных знаков поступает через мессенджеры и камеры «Безопасный город».