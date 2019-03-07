РИАМО - 7 мар. Московская городская дума поддержала проект федерального закона «О внесении изменений в статью 12 федерального закона «О государственной социальной помощи», согласно проекту, почти 60 тысячам пенсионеров столицы проиндексируют пенсию до уровня прожиточного минимума, передает корреспондент РИАМО в четверг.

«Речь идет о порядка 58 тысяч москвичей. Прежде всего это затронет две категории. Это те, кто проживает в Москве, является неработающим пенсионером и зарегистрирован в городе не менее 10 лет, и вторая категория – это те, кто просто проживает в городе Москве. Департамент труда и социальной защиты населения будет оплачивать по своей категории с 1 апреля. Сумма затрат по Москве составит порядка 340 миллионов рублей», – сказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Людмила Гусева.

Председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев добавил, что закон устранит несправедливость в отношении пенсионеров, получающих пенсию меньше прожиточного минимума.

«Это федеральный закон, который устраняет несправедливость в отношении тех пенсионеров, которые получают пенсию до прожиточного минимума. Таковых пенсионеров у нас в Москве всего 58 тысяч человек», – добавил Антонцев.