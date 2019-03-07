РИАМО - 7 мар. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект участка Рублево-Архангельской линии метрополитена с четырьмя станциями, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании в четверг согласилась одобрить проект планировки территории новой линии Московского метрополитена (Рублево-Архангельской) от станции «Шелепиха» до станции «Строгино», – говорится в сообщении.

На участке протяженностью 9,8 километра планируется построить четыре станции, две из которых будут пересадочными с Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линиями метро. В состав участка войдут следующие станции: «Проспект Маршала Жукова», «Бульвар Генерала Карбышева», «Живописная», «Строгино».

«Новая линия улучшит транспортную доступность проживающих и работающих на территории районов Митино, Строгино, Хорошево-Мневники, а также обеспечит транспортное обслуживание территории застройки Рублево-Архангельского», – отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Помимо этого, проектируемая линия позволит переориентировать маршруты наземного пассажирского транспорта с территории Московской области (Новорижское и Ильинское шоссе) к конечной станции «Ильинская».

В перспективе Рублево-Архангельская линия метрополитена соединит деловой центр «Москва-Сити» с территорией Рублево-Архангельского.

Проект планировки территории линейного объекта будет вынесен на публичные слушания.