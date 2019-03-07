РИАМО - 7 мар. Врачи из подмосковной Балашихи выходили недоношенного ребенка весом менее 500 граммов, после чего малышу успешно провели сложную операцию по устранению редкой патологии трахеи, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В октябре 2018 года в Московском областном перинатальном центре родился недоношенный малыш на 24-й неделе беременности с весом 450 грамм. Наряду с экстремально низкой массой тела, ребенок имел и редкую патологию – сосудистое кольцо вокруг трахеи, которое не позволяло ему самостоятельно дышать», – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что для ликвидации патологии новорожденному требовалась операция. Для того чтобы ее успешно провести, врачи Московского областного перинатального центра в Балашихе добились устойчивых жизненных показателей младенца.

«Специалисты центра довели вес ребенка до допустимого для выполнения жизненно необходимой операции – почти 2,7 килограмма, после чего перевели его в Федеральный научный центр здоровья детей, где ребенок был успешно прооперирован. Благодарю коллег за высокий профессионализм и желаю малышу крепкого здоровья!» – отметил Матвеев.

Министр добавил, что сейчас мальчик идет на поправку и врачи оказывают ему всю необходимую помощь.