РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 мар. В подмосковной Балашихе в ходе рейда по пресечению фактов нарушения перевозки детей сотрудники ГИБДД проверили 78 автомобилей, нарушителей выявлено не было, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Шестого марта 2019 года с 13:00 до 15:00 часов по адресу: городской округ Балашиха, Проспект Ленина, дом №53 сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир», в ходе которого было проверено 78 автомобилей, нарушений не выявлено», – говорится в сообщении.

Мероприятие проводилось в целях выявления и пресечения фактов нарушения водителями перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобиле.

Госавтоинспекторы напоминают водителям, что перевозка детей от 7 до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.