РИАМО - 7 мар. На территории новой Москвы недалеко от новой станции метро «Филатов луг» планируют открыть одноименный парк отдыха, сообщается на сайте RosTender.info.

«Объявлен тендер на комплексное благоустройство парка, из бюджета Москвы на эти цели выделено 528 миллионов рублей», – отмечается в материале.

Согласно конкурсным материалам, в парке проложат дорожки и тропинки, соорудят детские площадки с резиновым покрытием, разобьют цветники и газоны, посадят деревья и кустарники. На благоустройство отведен год – парк откроется весной 2020 года.

Предложения от участников тендера принимаются до 22 марта, а 28 марта планируется выбрать победителя. Заказчиком работ выступает госучреждение Москвы «Укрис».

Станция «Филатов луг» входит в состав нового участка Сокольнической линии метро, который в настоящее время готовят к открытию для пассажиров.