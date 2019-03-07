РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мар. В подмосковном Подольске провели показательную тренировку по армейскому рукопашному бою для детей из семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске стартовал проект «Старший брат», призванный сделать спортивный отдых доступным для детей, чьи семьи попали в трудную жизненную ситуацию. Так, 6 марта в филиале спортивного клуба «Цезарь» на улице Кирова, дом 42Б состоялась показательная тренировка по армейскому рукопашному бою и кикбоксингу.

«В ней приняли участие ребята, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Воспитанники клуба под руководством тренера-преподавателя Владимира Быковского показали ребятам элементы рукопашного боя. В показательной тренировке принял участие и чемпион России и Европы по кикбоксингу, член сборной команды России Борис Шикунов», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что мероприятие проводилось в рамках нового регионального проекта «Старший брат» партии «Единая Россия». Его цель - сделать так, чтобы ребята, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации, на безвозмездной основе занимались в спортивных секциях.

Как отметила директор Подольского городского центра социальной помощи семье и детям Ирина Анищенко, благодаря данному проекту развивается наставничество. Ведь у подростков всегда есть потребность в старшем товарище, и поэтому это может помочь им обрести друзей и заняться спортом.

В конце 2018 года на XXIII конференции Московского областного отделения партии «Единая Россия» было принято решение о реализации партийного проекта «Старший брат» в регионе. Проект направлен на социализацию и развитие досуговой деятельности подростков из малообеспеченных и многодетных семей путем проведения регулярных занятий в дружных спортивных коллективах.