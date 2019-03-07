РИАМО - 7 мар. Минстрой России составил рейтинг субъектов РФ по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году, лидером стала Московская область, которая набрала 82 балла из 122, сообщается на сайте ведомства.

Рейтинг составлялся по 28 критериям, среди которых: принятие муниципальных программ и правил благоустройства муниципальных образований в установленные сроки, процент освоения денежных средств федерального бюджета, наличие центра компетенций, количество представленных на конкурс реализованных в 2018 году проектов по благоустройству общественных территорий.

«Лидером стала Московская область, которая набрала 82 балла из 122 возможных. Второе место заняла Тульская область, получившая 81 балл. Третью строчку рейтинга с 80 баллами разделили Калужская область и Красноярский край», – говорится в сообщении.

В рейтинговании участвовал 81 регион страны. Не оценивались субъекты, которые не являлись получателями средств федерального бюджета на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Проект «Формирование комфортной городской среды» успешно работал на протяжении всего 2018 года, мы получили хорошие отзывы от наших сограждан, на территориях создаются современные общественные пространства, люди довольны появлением новых скверов, парков, куда можно прийти погулять, провести время – города начинают менять свое лицо», – отметил глава Минстроя России Владимир Якушев.

Он напомнил, что в прошлом году были благоустроены 19 тысяч дворов, 4 тысячи общественных территорий и 202 парка.

«Работа по преображению городов и поселений продолжится и в 2019 году», – заключил министр.