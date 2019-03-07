РИАМО - 7 мар. Банк России установил официальный курс европейской валюты на 8–11 марта, он увеличился на 15,72 копейки до 74,573 рубля, сообщает в четверг Газета.ru.

«Официальный курс европейской валюты, установленный Банком России на 8–11 марта, вырос на 15,72 копейки до 74,573 рубля. Согласно представленной информации, официальный курс доллара увеличился на 13,8 копейки и составил 69,838 рубля», – говорится в сообщении.

Ранее на открытии торгов сообщалось, что рубль незначительно прибавляет к доллару и евро.