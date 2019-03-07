РИАМО - 7 мар. На севере столицы появится канатная дорога через Химкинское водохранилище, власти города одобрили условия концессионного соглашения, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 7 марта 2019 года согласилась с условиями заключения концессионного соглашения в отношении проектирования, создания и эксплуатации канатной транспортной системы общего пользования от станции метро «Сходненская» до станции метро «Речной вокзал», – говорится в сообщении.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, канатная дорога соединит соседние районы – Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем.

«Длина канатной дороги составит 2,3 километра. Для пассажиров общественного транспорта время, проведенное в пути, сократится в пять-шесть раз – с 45 до 7–10 минут», – пояснила она.

От станций метро к станциям канатной дороги будут созданы наземные пешеходные галереи. Планируется, что пассажиропоток на канатной дороге составит до 2,5 тысяч человек в час пик или до 19 тысяч человек в сутки, что позволит частично разгрузить северные участки Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро.

Кроме того, канатная дорога станет привлекательным туристическим аттракционом.

Строительство планируется провести за счет внебюджетных средств. Общий объем инвестиций составит не менее 3,16 миллиарда рублей. Инвесторами проекта планируют стать международная строительная компания BPS International (Германия, Австрия) и австрийско-швейцарская компания Doppelmayr Seilbahnen GmbH – мировой лидер в создании канатных транспортных систем.

В соответствии с условиями концессионного соглашения Москва (концедент) предоставляет земельные участки для строительства канатной дороги, а также обеспечивает разработку и принятие проекта планировки территории. Строительство, эксплуатация, содержание и ремонт канатной дороги будет осуществляться за счет инвесторов. Срок концессии составит 25 лет.