РИАМО - 7 мар. Из Зеленограда в медицинское учреждение попал несовершеннолетний с телесными повреждениями, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД по России по столице.

«Шестого марта из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним несовершеннолетнего с телесными повреждениями. Доставлен он был из Зеленограда. После оказания помощи пострадавший был отпущен», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.