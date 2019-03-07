РИАМО - 7 мар. В Москве на Измайловском бульваре автомобиль «Газель» выехал на тротуар, в ДТП пострадал один пешеход, сообщил в четверг РИАМО сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«На пересечении 9-ой Парковой улицы с Измайловским бульваром автомобиль «Газель» по непонятным причинам совершил выезд на тротуар и в результате задел прохожего. В ДТП один пешеход пострадал», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сотрудники ГИБДД работают на месте дорожной аварии. Все обстоятельства произошедшего выясняются.