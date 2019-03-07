РИАМО - 7 мар. В Москве появится новая трамвайная линия, которая пройдет через районы Бирюлево Западное и Восточное, на ней обустроят девять остановочных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Новая трамвайная линия от метро «Пражская» пройдет через районы Бирюлево и Чертаново. Она пройдет по улице Красного Маяка мимо станции метро «Пражская», пересечет Кировоградскую улицу и Варшавское шоссе. Затем вдоль улицы Подольских Курсантов пройдет в район Бирюлево Западное и северную часть Восточного Бирюлева.

«На линии запроектировано восемь наземных остановок и одна, расположенная на эстакаде. Их проекты согласовала Москомархитектура. Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, новый трамвайный маршрут улучшит транспортное обслуживание жителей сразу нескольких районов, а также позволит быстрее добраться до метро», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

В районах Чертаново Центральное и Южное трамвай будет делать пять остановок. «Улица Красного Маяка» будет находиться на углу одноименной улицы, между домами №8 и 10, в сторону улицы Чертановская. Остановку оснастят электронным табло и системой видеонаблюдения. Прибытие транспорта пассажиры будут ожидать в двух павильонах. Далее запроектирована остановка «Красного маяка, дом 4», между домами №4 и 1 (в оба направления).

Остановочный пункт «Метро «Пражская» будет располагаться у южного вестибюля метрополитена, в районе пересечения с улицей Кировоградская у существующего наземного перехода. Местоположение остановки «Варшавское шоссе» – вдоль улицы Подольских Курсантов, в районе пересечения с Варшавским шоссе, вблизи дома 2, корпус 1. В районе пересечения с улицей Дорожная запланирована остановка «Дорожная улица».

Еще одну остановку «Платформа «Покровское» трамвай будет делать на эстакаде, на границе двух районов – Чертаново Южное и Бирюлево Западное. К лестничным сходам будет вести пешеходный переход.

В районе Бирюлево Западное трамвай сделает четыре остановки – это «Улица Подольских Курсантов, 22», «Улица Подольских Курсантов, 26», а также «Бирюлево» (на высадку) и «Конечная станция «Бирюлево» (на посадку).

Параллельно трамвайным путям по эстакаде пройдет автомобильная дорога. Для организации пешеходной связи с трамвайной остановкой предусмотрен переход.