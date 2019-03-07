РИАМО - 7 мар. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила еще семь площадок для строительства стартовых домов по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании в четверг согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы, предусматривающие строительство семи стартовых домов по программе реновации жилищного фонда», – говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, в районе Северное Медведково строительство стартового жилого дома предусмотрено на территории по адресу: проезд Шокальского, владение 28а (СВАО). Суммарная поэтажная площадь объекта составит 29,37 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день участок свободен от застройки.

Также стартовый жилой дом суммарной поэтажной площадью 22,68 тысячи квадратных метров планируется построить в Бутырском районе по адресу: улица Милашенкова, владение 7, корпус 3 (СВАО).

Стартовый жилой дом суммарной поэтажной площадью 12,6 тысячи квадратных метров в районе Новогиреево планируется построить по адресу: Утренняя улица, владение 3 (ВАО). В настоящее время на данном земельном участке расположены некапитальные крытые парковки гаражного типа.

В Измайлове для строительства стартового жилого дома подобрана площадка по адресу: Сиреневый бульвар, владение 4 (ВАО). Суммарная поэтажная площадь объекта составит 88,8 тысячи квадратных метров.

Стартовый жилой дом суммарной поэтажной площадью порядка 35 657 квадратных метров планируется возвести в районе Люблино по адресу: Краснодарская улица, владение 6 (ЮВАО).

В районе Нагатинский Затон стартовый жилой дом планируется возвести по адресу: Судостроительная улица, владение 15 (ЮАО). Суммарная поэтажная площадь объекта составит 28,35 тысячи квадратных метров.

Также строительство стартового жилого дома суммарной поэтажной площадью 62,46 тысячи квадратных метров запланировано в Академическом районе. Он будет расположен по адресу: улица Кедрова, владение 16 (ЮЗАО).

Программа реновации была запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. Всего в программу реновации включено 5172 дома.