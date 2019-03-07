РИАМО - 7 мар. Двухдневную развлекательную программу подготовили в Московском метрополитене в честь Международного женского дня, пассажирок столичной подземки ждут модный показ, цветы, танцы и бьюти-зоны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Наша задача – радовать каждого пассажира, поэтому в этом году в праздничной программе – мероприятия для любой аудитории: от познавательных, отсылающих к истории праздника, до развлекательных», – сказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

В четверг основной праздничной площадкой стала станция метро «Площадь Революции». Здесь пройдет модный показ, пассажирок также пригласят на танцы.

Подобрать весенний образ и сделать макияж москвички смогут в бьюти-зонах на станциях «Площадь Революции», «Курская», «Парк культуры», «Комсомольская» Кольцевой линии, «Киевская» Арбатско-Покровской линии и «Пушкинская».

На «Курской» пройдет выступление оркестра Главного управления МЧС России по Москве, а в центре профориентации на станции «Выставочная» состоится тематическая лекция «Женщины метро». После на «Выставочной» пройдет концерт Академического хора Московского метрополитена совместно с музыкантами проекта «Музыка в метро».

Кроме того, на площадках проекта «Музыка в метро» дамы смогут заказать любимую мелодию, а в вестибюлях станций «Площадь Революции» и «Пушкинская» 7 и 8 марта будут транслировать поздравления звезд российской эстрады, актеров театра и кино.

Восьмого марта на стойках «Живое общение» пассажиркам будут дарить открытки с символикой метро и цветы. Количество подарков ограниченно.

Также уже можно приобрести в кассах памятные билеты на одну и две поездки. Пассажиры могут выбрать из двух вариантов дизайна. Общий тираж проездных составит 400 тысяч экземпляров.