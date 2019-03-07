РИАМО - 7 мар. За два месяца инспекторы эконадзора совершили 48 рейдов, в том числе ночных, по выявлению нелегальных свалок и пресечению незаконного размещения мусора на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В Минэкологии региона подвели итоги первых двух месяцев усиленной работы. Министерство усилило надзор в этой сфере, выполняя задачу, поставленную губернатором Московской области Андреем Воробьевым в обращении к жителям региона.

«С помощью сотрудников правоохранительных органов удалось задержать 26 единиц тяжелой техники, с помощью которой нарушители организовывали незаконные свалки. Задержанные водители привлечены к ответственности, по каждому факту размещения отходов возбуждено дело об административном правонарушении и рассчитывается ущерб, нанесенный окружающей среде», – говорится в материале.

Заместитель председателя правительства – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин подчеркнул важность оперативного реагирования.

«В своем послании губернатор обозначил наведение порядка в области обращения с отходами как приоритетную задачу. Разумеется, без усиления контрольно-надзорной деятельности здесь не обойтись. Мне очень отрадно отмечать, что за последние несколько месяцев у нас изменилась ситуация в надзоре, а именно существенно повысился уровень и качество его проведения», – отметил зампред правительства Подмосковья - глава Минэкологии региона.

Параллельно с усилением контрольно-надзорной работы Минэкологии Подмосковья форсирует и деятельность по возмещению ущерба, причиненного нелегальными свалками. Так, недавно Арбитражный суд Московской области по иску ведомства обязал ООО «Вектор» компенсировать ущерб от незаконного размещения отходов в размере 59 миллионов рублей.

Минэкологии региона направило в правоохранительные органы материалы по двум незаконным свалкам в Люберцах, ущерб от которых превысил 90 миллионов рублей, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.