РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мар. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска участились случаи угонов автомобилей, владельцев просят быть бдительными, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители микрорайона Кузнечики в Подольске! Согласно поступившей из пятого отдела полиции информации, участились случаи хищения транспортных средств - автомобилей марок Toyota, Renault, LADA, Hyundai, Mazda, Kia и других в микрорайоне Кузнечики», - говорится в сообщении.

Владельцев автомобилей просят быть бдительными, а также положить в салоны или в багажные отсеки простейшие мобильные телефоны на беззвучном режиме, чтобы по ним можно было отыскать машину в случае угона.