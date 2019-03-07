© РИАМО
, Николай Корешков
В преддверии Международного женского дня цветочные рынки переполнены цветами и покупателями. На Рижском рынке, несмотря на мороз и зимнюю погоду, стоит запах праздника и весны.
© РИАМО
, Николай Корешков
У входа на Рижский рынок в Москве в очереди стоят около двух десятков человек.
© РИАМО
, Николай Корешков
Заметить ажиотаж вокруг покупки цветов можно уже при выходе из станции метро «Рижская» – десятки людей идут с букетами и коробками цветов.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: скупка цветов к 8 марта в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
«Мы цветы купили, с трудом, но купили. Самих цветов хватает, но около каждого продавца приходится покричать, чтобы тебя услышали и ответили на вопрос. Праздник только завтра, даже интересно, что здесь будет», – сказал один из покупателей.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: скупка цветов к 8 марта в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
Рядом с очередью стоят охранники рынка и при помощи громкоговорителя объявляют о втором входе в здание на другой стороне.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: скупка цветов к 8 марта в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
При обходе территории можно наткнуться на «зазывал», которые обещают провести к палатке с самыми дешевыми цветами.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: скупка цветов к 8 марта в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: скупка цветов к 8 марта в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: скупка цветов к 8 марта в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: скупка цветов к 8 марта в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: скупка цветов к 8 марта в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
Возле каждой торговой палатки стоят около десяти людей, чтобы услышать покупателя, продавцу приходится кричать.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: скупка цветов к 8 марта в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: скупка цветов к 8 марта в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
Некоторые продавцы вынесли коробки на улицу, около них тоже сразу выстраивается очередь.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии