РИАМО - 7 мар. Сотрудницам химкомбината «Воскресенские минеральные удобрения» вручили 1 тысячу тюльпанов в преддверии Международного женского дня, цветы на предприятие привезли из Мичуринского сада, говорится в сообщении пресс-службы «ВМУ».

Традиция поздравлять женщин с 8 Марта для предприятия новая, ее инициаторами выступили активисты совета молодежи «ВМУ», руководство идею поддержало.

«С утра молодые люди ждали представительниц прекрасной половины коллектива на заводской проходной и у входа в заводоуправление, чтобы вручить им скромный, но невероятно нежный и красивый подарок – тюльпаны - и поздравить с Международным женским днем», – говорится в сообщении.

Цветы на предприятие привезли из Мичуринского сада – питомника Российского аграрного университета имени К.А. Тимирязева. Всего молодые активисты раздали женщинам и девушкам химкомбината 1 тысячу тюльпанов. Также представительницам прекрасной половины человечества пожелали любви, успехов во всех начинаниях и уютного домашнего очага.

«Чествовать женщин накануне 8 Марта – чудесная традиция нашего коллектива. В преддверии Международного женского дня во всех цехах и подразделениях нашего предприятия из года в год звучат слова благодарности за неизменную поддержку нашим очаровательным коллегам, которых мы безмерно ценим и уважаем. Цветы, любимые мелодии, настроение праздника и восхищение – то немногое, чем мы можем порадовать коллег взамен на их прекрасные улыбки и доброту их сердец», – рассказал один из организаторов праздничной акции, электромонтер Иван Кузнецов.