РИАМО – 7 мар. Строительство многофункционального комплекса на юге столицы прекращено по решению Градостроительно-земельной комиссии города, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Решение об отмене строительства по адресу: Варшавское шоссе, владение 126 (ЮАО), было принято в четверг.

«Площадь земельного участка составляет 0,03 гектара. Ранее инвестор планировал построить на данной территории многофункциональный комплекс для реализации товаров с использованием автоматизированных систем осуществления заказов и их обработки», – говорится в сообщении.

Однако в настоящее время к строительству объекта не приступили.

«В связи с тем, что инвестор так начал возведение многофункционального комплекса, ГЗК приняла решение о прекращении реализации инвестиционного проекта и расторжении с инвестором действующего договора аренды на земельный участок», – уточнила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.