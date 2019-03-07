РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 мар. Самбист из подмосковного Подольска Евгений Максимов получил благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева на всероссийском форуме «Дни самбо в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Церемония вручения наград и знаков отличия Московской области прошла 6 марта на I Всероссийском форуме «Дни самбо в Подмосковье», посвященном Году самбо в Московской области. Цель форума – обсуждение перспектив развития популярного вида спорта, который в будущем имеет шансы войти в программу Олимпийских игр.

«В рамках мероприятия подольский самбист Евгений Максимов был отмечен благодарностью губернатора Московской области. Его тренер Дмитрий Воробьев получил благодарность губернатора Подмосковья и благодарность правительства Московской области. Открыл мероприятие губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметивший, что проведение форума – полезное и важное событие», – говорится в сообщении.

В состав делегации, побывавшей на форуме от городского округа Подольск, вошли председатель комитета по образованию Надежда Фролова, председатель комитета по физической культуре и спорту Сергей Сабинин, тренеры и спортсмены.

«Форум самбо – это полезное мероприятие, ведь речь идет о подготовке и воспитании наших детей, о спорте и физкультуре в школе. Большая президентская программа по строительству школ предполагает активное вовлечение детей в физкультуру и спорт. Московская область стала пилотным регионом по внедрению самбо и вовлечению в ГТО. Я хочу пожелать, чтобы в каждой школе спорт находил свое место, и Подмосковье активно продолжало участвовать в самых разных соревнованиях», – отметил Воробьев.