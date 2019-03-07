РИАМО - 7 мар. Бирюлевская линия метрополитена соединит станции Большой кольцевой линии (БКЛ) подземки и Московского центрального кольца, всего протяженность Бирюлевской ветки составит 34 километра, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Участок Бирюлевской линии метро соединит станцию «ЗИЛ» МЦК и станцию «Кленовый Бульвар» БКЛ. В настоящее время ведутся предпроектные работы для строительства Бирюлевской линии», – сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Планируется, что протяженность перспективной Бирюлевской линии составит 34 километра, на линии будут размещены 14 станций метро.

«При строительстве Большой кольцевой линии метро закладывается техническая возможность присоединения дополнительных радиусов метро. Например, Рублево-Архангельской линии – на станции «Улица Народного Ополчения», Коммунарской линии – на станции «Улица Новаторов», перспективной линии в Бирюлево и Щербинку – на «Кленовом бульваре», — добавляется в сообщении.

Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам на сегодняшний доступны шесть станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк», «Савеловская».

Длина БКЛ составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Большая кольцевая линия разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускать станции на БКЛ будут поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.