РИАМО - 7 мар. «Ростелеком» победил в тендере Фонда капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов Московской области и создаст информационный ресурс на основе базы данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Ростелеком».

Как уточняется в материале, используя созданный информационный ресурс, сотрудники ведомства смогут получать информацию о характеристиках помещений и собственниках.

«Уже в конце этого года в Подмосковье появится полная и достоверная база данных о жилых помещениях. Ее создание мы доверили «Ростелекому» – надежному и ответственному подрядчику. Единый информационный ресурс значительно сократит трудозатраты сотрудников фонда и позволит им оперативно получать сведения о жилых площадях многоквартирных домов Московской области», – заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Ростелеком» установит специальное программное обеспечение, с помощью которого пользователям информации станет удобнее работать с порталом. Например, оно позволит находить расхождения в данных, содержащихся в автоматизированной системе управления ФКР и в ЕГРН.

По словам заместителя директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Александра Варева, компания автоматизирует процессы и сформирует достоверную, полную и актуальную базу данных.

«Уверены, что новый ресурс положительно повлияет на реализацию региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Подмосковья. У компании сложились партнерские отношения с правительством Московской области: мы создали Единую информационно-аналитическую систему ЖКХ и «Школьный портал», разработали уникальное техническое решение – «умную» опору городского освещения с зарядкой для электромобилей. Также к концу 2019 года завершим масштабную модернизацию теплоснабжения в Можайском городском округе», – отметил Варев.