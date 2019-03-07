РИАМО - 7 мар. В начале новой недели в Подмосковье и Москве сохранится тепло, которое придет в регион на выходных, столбики термометров будут подниматься до плюс 5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В понедельник небольшие осадки, ночью – минус 3 – плюс 2 градуса, днем – 0 – плюс 5 градусов. Во вторник временами осадки, ночью – минус 5-0 градусов, днем – минус 2 – плюс 3 градуса», – говорится в сообщении.

До этого в ночь на 8 марта прогнозируется небольшой снег, мокрый снег, термометры покажут минус 4–2 градуса в столице и минус 7–2 по области. Днем осадки пройдут в виде мокрого снега и дождя, потеплеет до плюс 3–5 градусов в мегаполисе и плюс 1–6 в Подмосковье. Местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

«Пик волны тепла придется на субботу, 9 марта. В этот день прогнозируется переменная облачность, местами дождь, порывы ветра местами до 12–17 метров в секунду. Ночью 1–3 градуса в столице, и 0–5 градусов в регионе, днем будет 5–7 градусов и 3–8 градусов соответственно», – добавляется в сообщении.

Десятого марта ночью местами небольшие осадки, минус 1 – плюс 1 градус в Москве, и минус 3 – плюс 2 по области. Днем небольшой дождь, максимальная температура 4–6 градусов в столице и 1–6 в Подмосковье, местами порывы ветра до 15 метров в секунду.