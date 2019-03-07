РИАМО - 7 мар. На юго-западе столицы в полицию обратился гражданин 1984 года рождения, сообщив, что трое неизвестных похитили у него рюкзак, в котором находилось 180 тысяч рублей, подозреваемые скрылись на автомобиле, для их поимки в городе ввели план «Перехват», сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о грабеже по адресу: Севастопольский проспект, дом 61, корпус 2, поступило 6 марта в 14:17.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 6 марта в 14:10 по указанному адресу трое неизвестных открыто похитили рюкзак, в котором находились 180 тысяч рублей, принадлежащие потерпевшему, скрылись на автомобиле Nissan Maхima», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для задержания автомобиля с неизвестными с 14:25 на территориях ЦАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО Москвы проводились мероприятия по плану «Перехват», в ходе которых автомобиль обнаружили брошенным по адресу: Нахимовский проспект.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».