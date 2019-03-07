РИАМО - 7 мар. Слаженная работа всех ведомств в Подмосковье позволит достигнуть быстрых и качественных перемен в каждом муниципальном образовании региона, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг в Московском областном суде прошло совещание, на котором подвели итоги работы судов общей юрисдикции в Подмосковье за 2018 год. В мероприятии принял участие губернатор Андрей Воробьев.

«Нагрузка на районные суды, городские суды, Мособлсуд очень существенна. От качества вашей работы, от качества нашей работы, законодательной власти, правоохранительных органов, зависит доверие, которое оказывают нам жители. Мы работаем в очень четкой понятной повестке в рамках указа президента, и Московская область, как вы хорошо знаете, старается обеспечивать перемены в каждом городе, в каждом муниципалитете», - сказал Воробьев.

Он отметил, что быстрое и качественное достижение перемен зависит от слаженной работы всех ведомств.

По словам губернатора, одним из главных вызовов в Подмосковье является создание рабочих мест, привлечение новых инвесторов.

«Мы заинтересованы, чтобы в Московской области прибавлялись инвестиции. За последний год мы приросли на 20%. Практически 900 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал было привлечено Московской областью за 2018 год», - сказал Воробьев.

Он также отметил, что Московская агломерация является основным драйвером экономического роста в стране.

«За 2018 год рост экономики составил порядка 4,2-4,5%. Это существенный вклад в рост российской экономики, который мы видели в 2018 году», - заключил губернатор Подмосковья.