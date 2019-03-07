РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мар. В подмосковном Подольске заделали яму на Цементном проезде по просьбе одного из жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска сообщил о яме на Цементном проезде на портале «Добродел».

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу устранения ямы на проезжей части автодороги по Цементному проезду. Данная дорога является дорогой местного значения. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены», – сказал замглавы администрации городского округа Подольск по дорожному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.