РИАМО - 7 мар. На грядущих праздничных выходных в Подмосковье и Москве установится апрельская погода, теплее всего будет 9 марта, когда столбики термометров поднимутся до плюс 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Восьмого марта в Москве ночью будет минус 4-2 градуса, в Подмосковье – до минус 7. Днем будет плюс 3-5 градусов. При облачной погоде будут приниматься небольшие осадки. Ночью в виде снега, днем дождя. Ветер в порывах усилится до 15 метров в секунду.

«Девятое марта станет самым теплым: ночью в Москве – плюс 2-4, днем – плюс 5-7. Средняя суточная температура воздуха будет соответствовать первой декаде апреля. Но пока не обойдется без небольшого дождя, ночью с мокрым снегом. Днем ветер в порывах будет усиливаться до 12-17 метров в секунду. Дождь при довольно высокой температуре начнет расправляться со снегом, которого в Москве еще 25-36 сантиметров, на востоке Подмосковья до 38 сантиметров», — говорится в сообщении.

Десятого марта при облачной с прояснениями погоде пройдут небольшие осадки, днем небольшой дождь. Ночью температура воздуха около нуля, днем – плюс 4-6 градусов.

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