РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 мар. Жителей подмосковных Люберец полиция призвала сообщать о распространении наркотиков в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», она пройдет с 11 по 22 марта, говорится в сообщении муниципального управления МВД России «Люберецкое».

«С 11 по 22 марта на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» пройдет первый этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», – говорится в сообщении.

Если вы готовы противодействовать незаконному обороту наркотиков, их немедицинскому потреблению в нашем городе, вы можете обратиться по телефонам: 8(985)159-28-47 – горячая линия отдела по контролю за оборотом наркотиков муниципального управления МВД России «Люберецкое», 8(495)554-93-94 – дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое», 8(495)692-70-66 – телефон доверия главного управления МВД России по Московской области.

Целью акции является привлечение жителей к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

«Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции – возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких. Любая информация будет проверена. Ни одно обращение не останется без внимания», – заключается в сообщении.