В марте 2019 в прокат выходят сразу два фильма с Николь Кидман, новая картина Тима Бертона без Джонни Деппа, но с Евой Грин – «Дамбо», музыкальная драма «Вокс люкс» с Натали Портман, фильм для фанатов комиксов Marvel и российская драма «Ван Гоги». Обозреватель РИАМО выбрала 13 фильмов месяца, которые стоит увидеть в кинотеатре в марте.

«Капитан Марвел»

Когда: 7 марта

Жанр: фантастика, приключение

Новый фильм для поклонников вселенной Marvel – «Капитан Марвел» – в прокате с 7 марта. Это первый марвелловский фильм с женским лицом – с Бри Ларсон («Комната», «Мачо и ботан») в главной роли. Летчица военной авиации Кэрол Дэнверс после столкновения с враждующими инопланетными расами обретает суперспособности. В фильме также снялись Джуд Лоу, Сэмюэл Л. Джексон, Джемма Чан и другие. Первые показы были восторженно встречены зрителями.

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«Родители легкого поведения»

Когда: 7 марта

Жанр: комедия

Главные герои фильма – семейная пара Фрэнк и Нэнси в исполнении Сальмы Хайек и Алека Болдуина – скрывают от дочери и друзей свое разорение. Даже когда их выселяют из дома, они не придумывают ничего лучше, как сдать чужой особняк в аренду. Чтобы выпутаться из этой истории, героям предстоит совершить новые махинации, которые они сопровождают открытием очередной бутылки вина.

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«Ван Гоги»

Когда: 7 марта

Жанр: драма

Участник основной программы «Кинотавра 2018» – российская драма «Ван Гоги» – в прокате с 7 марта. Эта история о простой человеческой жизни от режиссера Сергея Ливнева («Кикс», «Серп и молот»). В центре сюжета – сложные взаимоотношения 79-летнего отца (Даниэль Ольбрыхский) и 53-летнего сына (Алексей Серебряков), когда отец – известный дирижер, а сын – неудавшийся художник. Когда у отца диагностируют смертельную болезнь, герои начинают тяжелый путь от ненависти к любви.

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«Вокс люкс»

Когда: 7 марта

Жанр: музыкальная драма

Мюзикл «Вокс люкс» с Натали Портман в роли суперзвезды – это история о том, как пережить трагедию и стать знаменитой. Главная героиня Селеста написала песню после того, как ее одноклассник устроил в школе стрельбу. Резонансная трагедия сделала школьницу знаменитой. Спустя 20 лет интерес к певице заметно убавился, и чтобы вернуть былую славу, ей предстоит разобраться со своими личными проблемами. Фильм был представлен на Венецианском кинофестивале в 2018 году. В нем также снялись Джуд Лоу («Молодой папа») и Стейси Мартин («Нимфоманка»).

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«Здесь была Бритт-Мари»

Когда: 7 марта

Жанр: комедия, мелодрама

Шведская мелодрама об идеальной домохозяйке Бритт-Мари, которая после расставания с мужем находит способ прийти в себя, в прокате с 7 марта. Узнав об измене мужа, героиня собирает чемодан и оказывается в захолустье, где ей нужно отстаивать свои права, достоинство и счастье вопреки предрассудкам. Это фильм про осознанность, любовь к себе и попытки построить новую жизнь в зрелом возрасте наверняка вдохновит многих.

«Чайка»

Когда: 14 марта

Жанр: драма, мелодрама

Сирша Ронан, Аннет Бенинг и Кори Столл снялись в западной экранизации чеховской «Чайки», которая в прокате с 14 марта. В основе фильма – история молодого драматурга Константина Треплева, который ставит пьесу в усадьбе с единственной актрисой, своей возлюбленной Ниной. Провал спектакля станет роковым для Нины и трагическим для автора. Режиссер Майкл Майер («Жизнь как шоу») попытался не отступать от чеховского сюжета, насколько ему это удалось – решать зрителям.

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«Время возмездия»

Когда: 14 марта

Жанр: боевик, триллер, драма

Фильм «Время возмездия» с Николь Кидман в роли мстящего детектива был представлен на кинофестивале в Торонто и получил средние зрительские симпатии. Главная героиня – детектив полиции Лос-Анджелеса – находится в разладе с собой и окружающими. Она борется с преступниками и конфликтует с собственной дочерью-подростком, считает себя виновной в смерти одного человека и тем самым разрушает себя.

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«Середина 90-х»

Когда: 14 марта

Жанр: драма, комедия

Драма о раннем взрослении «Середина 90-х» от продюсеров фильмов «Социальная сеть» и «Леди Берд» в российском прокате с 14 марта. Действие разворачивается в Америке 90-х без мобильных телефонов и соцсетей. Главный герой, симпатичный 13-летний парень из Калифорнии, терпит побои от старшего брата и мечтает тусоваться со скейтерами. Чтобы завоевать доверие старших ребят, ему придется совершить много безумств и попрощаться с детством.

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«Стертая личность»

Когда: 21 марта

Жанр: драма, биография

Фильм про жесткую исправительную терапию для юного гея «Стертая личность» в российском прокате с 21 марта. В основе драмы – реальная история из одноименной книги Гаррарда Конли. Главный герой – сын баптистского пастора, который в подростковом возрасте обнаруживает свою гомосексуальность. Родители (Николь Кидман и Рассел Кроу) отправляют ребенка на исправительную терапию, которая может обернуться трагедией для психики подростка.

«В объятиях лжи»

Когда: 21 марта

Жанр: ужасы, триллер

Изабель Юппер и Хлоя Морец снялись в новом триллере Нила Джордана («Интервью с вампиром»). «В объятиях лжи» – это история об одинокой девушке, которая после смерти матери переезжает на Манхэттен и заводит дружбу с вдовой. Пожилая пианистка живет в тихом домике в лесу и кажется обычной женщиной, но все меняется, когда девушка узнает ее страшную тайну.

«Дамбо»

Когда: 28 марта

Жанр: фэнтези, семейный фильм

Диснеевская история от Тима Бертона – «Дамбо» – в прокате с 28 марта. Это красивая фантастическая картина про цирк с Евой Грин, Колином Фарреллом и Дэнни ДеВито. В центре внимания – некрасивый слоненок, чьи большие уши вызывают насмешку, но, когда владелец цирка узнает, что слоник может летать, пытается нажиться на этой необычной способности.

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«Пляжный бездельник»

Когда: 28 марта

Жанр: комедия

Увидеть Мэттью Макконахи в роли короля вечеринок в фильме Хармони Корина «Пляжный бездельник» можно с 28 марта. Главный герой – наркоша по прозвищу Лунный Пес разменивает жизнь на вечеринки, девушек и наркотики и мечтает написать книгу, но постоянно на что-то отвлекается. Когда у него появляются проблемы с законом, книга становится единственным выходом, чтобы избежать неприятностей. В фильме также участвуют Снуп Дог, Айла Фишер, Зак Эфрон и другие.

«Мы»

Когда: 28 марта

Жанр: ужасы, триллер

Триллер об опасном отдыхе типичной афроамериканской семьи «Мы» от Джордана Пила («Прочь») в прокате с 28 марта. В центре сюжета – семейная пара с двумя детьми, которые отправляются в отпуск. Море, пляж и приятные соседи, казалось бы, не предвещают беды, но с наступлением ночи все меняется.

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