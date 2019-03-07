РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 мар. Волонтеры подмосковного Подольска передали продуктовые наборы и подарки бабушкам из дома ветеранов в преддверии Международного женского дня, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Атмосфера весны и радости наполнила души наших подопечных бабушек из дома ветеранов. Седьмого марта к ним с поздравлениями пришли юные и взрослые волонтеры из волонтерского движения «Милосердие-Подольск». Бабушкам передали традиционные продуктовые наборы и праздничный подарок (каждая получила свой особенный): кто-то нарядную одежду, кто-то теплое белье или кухонные принадлежности», – говорится в сообщении.

Особенно прекрасные дамы были рады настоящему женскому подарку – духам. Ну и конечно же цветам.

Пенсионерки шутили, рассказывали истории из детства и многое другое. Отдельную благодарность волонтеры передали учащимся 5Б класса школы №6.