РИАМО - 7 мар. Ночь на четверг в Московском регионе оказалась морозной, в Подмосковье температура опустилась практически до минус 18 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В столице минимальная температура воздуха на станции ВДНХ составила минус 12 градусов. В Тушине было минус 12,8, на Балчуге – минус 7,2 градуса.

«Для ряда станций Москвы такая температура воздуха оказалась самой низкой с начала сезона. Но на ВДНХ минимум сезона остается за ночью 2 марта, когда ночная температура составила минус 12,1 градуса», – говорится в сообщении.

В подмосковных Черустях температура опустилась до минус 17,8 градуса, но этот показатель не стал самым низким с начала месяца.

Теплее всего минувшей ночью было в Долгопрудном, там зафиксировали минус 10,2 градуса.