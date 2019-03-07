РИАМО - 7 мар. На юго-западе столицы в Академическом районе неизвестный злоумышленник вошел в салон сотовой связи, угрожая сотруднице ножом, похитил сотовые телефоны и деньги, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о разбойном нападении по адресу: Нахимовский проспект, дом 46, поступило от продавца салона сотовой связи – гражданки 2000 года рождения.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 5 марта в 21:45 в помещение салона сотовой связи по указанному адресу вошел неизвестный, угрожая сотруднице предметом, похожим на нож, открыто похитил с витрины сотовые телефоны <…>, из кассы 10 тысяч рублей, скрылся», – сказал собеседник агентства.

По его словам, общий материальный ущерб составил 294 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».