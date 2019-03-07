РИАМО - 7 мар. В Подмосковье и Москве на 8 марта продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду и гололеда, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за ветра его объявили на 33 часа, из-за гололеда – на 24 часа с 21:00 четверга.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской, Владимирской и Тульской областей.

В Московском регионе 8 марта будет облачно, пройдут снег, мокрый снег и дождь. Местами ожидаются гололед и гололедица. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура ночью составит минус 4-2 градуса, днем — плюс 3-5 градусов.