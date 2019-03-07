РИАМО – 7 мар. В прошедшем году федеральные и мировые судьи рассмотрели свыше 1 миллиона дел, из них 490 тысяч дел являются гражданскими, сообщил председатель Московского областного суда Алексей Харламов.

В четверг в Московском областном суде проходит совещание по подведению итогов работы судов общей юрисдикции в Московской области за 2018 год. В мероприятии принимает участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В 2018 году федеральными и мировыми судьями по первой инстанции рассмотрено свыше 490 тысяч гражданских дел, 292 тысячи административных дел, 36,7 тысяч уголовных дел и 323 тысячи дел об административных правонарушениях», – сказал Харламов.

Он отметил, что стабильность судебных решений, постановленных федеральными судами, составляет 96% по гражданским и уголовным делам, 95,5% – по административным делам.

Общее количество дел, рассмотренных федеральными судьями Подмосковья в 2018 году составило около 230 тысяч, мировыми судьями – более 913 тысяч дел.