РИАМО - 7 мар. В Подмосковье разработали и утвердили три региональных проекта, направленных на повышение производительности труда на предприятиях, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Министерством инвестиций и инноваций Московской области совместно с министерством социального развития Московской области разработаны и утверждены три региональных проекта, направленных на повышение производительности труда на предприятиях региона: «Системные меры по повышению производительности труда в Московской области», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях в Московской области», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда в Московской области», - сказал заместитель председателя областного правительства Вадим Хромов.

Согласно проектам, с 2019 года планируется вести разработку мер поддержки в части компенсации затрат на реализацию предприятиями проектов по повышению производительности труда; организовывать отраслевые выезды для обмена лучшими практиками в части эффективной организации производства.

Кроме того, планируется проводить семинары и конференции (в том числе по теме цифровизации производства), информировать предприятия о типовых решениях по оптимизации производства с целью их тиражирования, организовывать соревновательные конкурсы нового формата в области повышения производительности труда, проводить модернизацию служб занятости.

По словам Хромова, ключевым результатом, которого планируется достичь в ближайшие пять лет, должно стать повышение производительности труда на базе компаний несырьевых отраслей экономики не менее чем на 20%.

«Помимо мероприятий, заложенных в программах министерства, правительство Подмосковья планирует включить критерий повышения производительности труда на 3-5% ежегодно для всех сельскохозяйственных и промышленных производителей, которые получают финансовую поддержку от региона», - отметил Хромов.

Кроме того, будет рассмотрена возможность выдачи льготных займов предприятиям перерабатывающей промышленности Фондом развития Московской области по программе «Цифровизация промышленности», также обсуждается в дальнейшем предоставление налоговых преференций предприятиям, реализующим программы повышения производительности труда.