РИАМО - 7 мар. В 2018 году в Московской области федеральными и мировыми судьями рассмотрено свыше 490 тысяч гражданских дел, что на 16% выше показателя 2017 года, сообщил председатель Московского областного суда Алексей Харламов.

В четверг в Московском областном суде проходит совещание по подведению итогов работы судов общей юрисдикции в Московской области за 2018 год. В мероприятии принимает участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Как уже отмечено, в порядке гражданского судопроизводства судами рассмотрено свыше 490 тысяч дел. Увеличение составило 16% или 67 тысяч», – сказал Харламов.

Ранее он отметил, что федеральные и мировые судьи Московской области рассмотрели свыше 1 миллиона дел.