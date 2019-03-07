РИАМО – 7 мар. В Госдуме в четверг в третьем чтении приняли закон об ответственности за распространение недостоверной информации, сообщает РИА Новости.

Проект был внесен группой парламентариев, в том числе депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным и сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, в пакете с законопроектом о запрете распространять фейковые новости.

«За распространение недостоверных данных, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, если эти действия не содержат уголовного наказания, проектом предлагалось ввести штраф для граждан от 30 до 100 тысяч рублей «с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой»; для должностных лиц – штраф от 60 до 200 тысяч рублей, для юрлиц – штраф от 200 до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой», – говорится в сообщении.

Кроме того, за распространение фейков, повлекшее создание помех в работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается наказывать граждан штрафами от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

«А должностных лиц – штрафами от 300 до 600 тысяч рублей: юрлиц – штрафами от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой», – уточняется в материале.

За распространение в СМИ и интернете фейков, которые повлекли смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, прекращение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, хотят ввести для граждан штрафы от 300 до 400 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; для должностных лиц –штрафы от 600 до 900 тысяч рублей, для юрлиц – штрафы от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

«Обо всех случаях возбуждения дел об указанных административных правонарушениях в течение 24 часов уведомляются органы прокуратуры РФ», – резюмируется в сообщении.