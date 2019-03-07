РИАМО – 7 мар. В Москве одобрили проект продления Сокольнической линии метрополитена, длина дополнительного участка составит свыше 2 километров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
В четверг Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась одобрить проект планировки территории линейного объекта – продления Сокольнической линии Московского метрополитена от станции «Столбово» до станции «Новомосковская».
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, продление Сокольнической линии до станции «Новомосковская» заметно улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа, а также Южного Бутова.
«Всего в зоне влияния станции проживает или работает почти 70 тысяч человек», – пояснила Пятова.
В составе линейного объекта предусмотрено строительство электродепо, необходимого для обслуживания поездов Сокольнической линии метрополитена.
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