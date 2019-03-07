РИАМО – 7 мар. В Москве одобрили проект продления Сокольнической линии метрополитена, длина дополнительного участка составит свыше 2 километров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В четверг Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась одобрить проект планировки территории линейного объекта – продления Сокольнической линии Московского метрополитена от станции «Столбово» до станции «Новомосковская».

«Длина продлеваемого участка составит 2,3 километра. Прокладка путепровода будет вестись наземно-подземным способом», – отмечается в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, продление Сокольнической линии до станции «Новомосковская» заметно улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа, а также Южного Бутова.

«Всего в зоне влияния станции проживает или работает почти 70 тысяч человек», – пояснила Пятова.

В составе линейного объекта предусмотрено строительство электродепо, необходимого для обслуживания поездов Сокольнической линии метрополитена.