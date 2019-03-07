РИАМО - 7 мар. Вторая в этом году акция «День без турникетов» будет проходить в столице с 14 по 16 марта, ее темой станут супермаркеты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В гипермаркете «Ашан Сити Капитолий» пройдет обзорная экскурсия по торговому залу, во время которой посетители узнают об особенностях работы крупного магазина в цифровую эпоху. Участникам расскажут о принципах организации рабочего пространства и о новых профессиях, которые появились после открытия гипермаркетов», – отмечается в материале.

В магазине «Азбука вкуса» в деловом центре «Москва-Сити» экскурсанты увидят собственное производство ретейлера, кухню и торговый зал.

Кроме того, для любителей сладкого откроет свои двери карамельная мануфактура. Предприятие славится тем, что кондитеры собственноручно создают рисунки различной сложности на конфетах. Участники акции смогут не только продегустировать их, но и научатся готовить подобные угощения самостоятельно.

Также в рамках акции «День без турникетов» посетители креативной студии часового завода «Ракета» узнают об истории предприятия, о дизайне часов в советское время и о современных технологиях. Легендарный завод, который был основан в 1731 году по указу Петра I, также покажет свой музей, где хранятся ретромодели хронометров, раритетные акварельные эскизы советской эпохи и прототипы будущих коллекций.

В магазине экобренда Like Lodka, который производит предметы интерьера и мебель из старых индонезийских лодок, участники акции «День без турникетов» смогут принять участие в мастер-классе по созданию украшений из цветной корабельной древесины и посмотреть видеозапись процесса производства. Все изделия изготавливаются из возобновляемых ресурсов. При их производстве не используется ни одного срубленного дерева.

«Акция «День без турникетов» стала доброй московской традицией и продолжает открывать для жителей столицы новые площадки в городе. Для нас очень важно показывать, как устроен бизнес в Москве. Мы рассчитываем, что каждый участник акции сможет найти для себя интересную экскурсию или мастер-класс и заглянуть за кулисы современной, инновационной Москвы», – сказал руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

«День без турникетов» впервые прошел в Москве в 2012 году. Тогда около 600 человек посетили восемь предприятий. С тех пор участниками стали свыше 75 тысяч человек и более 135 инновационных производств столицы.

Последняя на данный момент акция состоялась в феврале этого года. В ней приняли участие более 40 компаний и около 5 тысяч человек.