РИАМО - 7 мар. Специалисты министерства жилищной политики Московской области обработали более 8 тысяч обращений, направленных жителями региона через социальные сети, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Шестого марта министр жилищной политики Московской области Инна Федотова провела личный прием гражданам. На прием пришли 11 человек, девять из них задали вопросы о завершении строительства долгостроев. Еще два человека обратились с вопросами об индивидуальном жилищном строительстве и дачной застройке.

«Помощь жителям Подмосковья в решении жилищных вопросов ─ важная составляющая работы нашего ведомства. С начала года только по вопросам решения проблем обманутых дольщиков было проведено три личных приема, на которых рассмотрены 27 вопросов от 39 граждан. Более 5 тысяч обращений от жителей поступили в системе официального документооборота, более 8 тысяч обращений поступили от пользователей социальных сетей», ─ сообщила Федотова.

Ранее Главгосстройназдор Московской области совместно с базой недвижимости ЦИАН запустил электронный проект по проверке надежности застройщиков. Цель проекта – не допустить, чтобы люди покупали жилье у недобросовестных застройщиков.