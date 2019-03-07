РИАМО - 7 мар. Министерство природных ресурсов и экологии РФ готовит проект «Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию», в частности, Минэкологии Московской области направило свои предложения, большая часть перечня состоит из животных, занесенных в Красную книгу, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного ведомства.

Федеральное министерство разрабатывает ряд актов и, в частности, проект постановления правительства РФ «Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию». В него включаются потенциально опасные для человека животные, а также те, для которых невозможно создать нормальные условия проживания в квартире или домовладении. Подмосковное Минэкологии направило предложения о включении в перечень животных, запрещенных к содержанию, которое включает 10 видов млекопитающих, 25 видов птиц, 11 видов насекомых, а также обыкновенную гадюку. Большинство этих видов занесены в Красную книгу Подмосковья.

«Мы давно ждали принятия этого закона. В министерство часто обращаются жители региона, зоозащитники, которые информируют нас о случаях жестокого обращения с животными. До принятия закона у нас не было достаточно рычагов для административного воздействия на виновников. Теперь закон вступил в силу, и когда будут опубликованы все подзаконные акты, у нас появится возможность усилить надзорную деятельность в этой сфере», – сказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

В перечень млекопитающих включены виды, которые чаще всего содержатся в неволе: бурый медведь, рысь, волк, лось, благородный олень, европейская и сибирская косули. В списке птиц – беркут, сапсан, филин и белая сова, а также ряд других. В части насекомых Минэкологии рекомендует запретить содержание нескольких видов жуков, перепончатокрылых, а также бабочек мнемозину и аполлона.

В ведомстве отметили, что закон наделяет региональные органы власти широкими полномочиями в сфере обращения с животными.