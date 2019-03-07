РИАМО – 7 мар. Труп мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Мичуринец» в Электростали, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Тело мужчины 40-45 лет было найдено поздно вечером 6 марта.

«Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что приняты меры к установлению личности неизвестного.