РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 мар. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов Дмитрий Машков поздравили жительниц городского округа с наступающим Международным женским днем и пожелали им счастья, здоровья и удачи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Дорогие женщины! Милые подольчанки! Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем! Все самое светлое и лучшее мы связываем с великой тайной обновления природы, весенним пробуждением жизни. И вечные человеческие ценности – тепло семейного очага, детский смех, доброта, милосердие – испокон веков хранятся именно женщинами. Наша особая признательность женщинам – участницам ВОВ, труженицам тыла, вдовам фронтовиков, мамам и женам воинов-интернационалистов», – говорится в поздравлении.

Более половины жителей городского округа составляют женщины, свыше 75 тысяч из которых трудятся в различных отраслях экономики.

Пестов и Машков пожелали представительницам прекрасного пола любви, счастья, здоровья, весеннего настроения, неиссякаемой бодрости духа, удачи и исполнения самых заветных желаний.